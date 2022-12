Au temps des Cro-Magnons Peyranet Mugron Catégories d’évènement: Landes

Mugron

Au temps des Cro-Magnons 17 – 22 juillet Peyranet, Mugron.

480.00 € (hors aides locales)

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Peyranet 40250 Mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine Préhistoire – Ateliers de découverte – Piscine Situation et hébergement : Au cœur de la Chalosse, en haut de la Vallée de l’Adour, hébergement au centre de Peyranet en chambres doubles. Salle d’activités et de restauration. Activités : Viens vivre une aventure extraordinaire pendant 6 jours au cœur de la Chalosse, sur les traces des hommes préhistoriques ! Des ateliers pour créer, pour apprendre, pour s’émerveiller.

Musique : fabrication de 2 instruments. Gravure : avec un burin en silex. Parure : fabrication d’une perle de stéatite (roche très tendre). Sculpture : sculpte la Dame de Brassempouy dans un bloc de plâtre. Peinture pariétale : réalisation d’une fresque sur une paroi rocheuse avec des pigments naturels. Fouilles archéologiques : fouiller, relever, dessiner, mesurer… Taille du silex, fabrication d’une lampe à graisse, atelier d’initiation à l’allumage du feu, paléolympiades. Un mini championnat de chasse clôturera ce séjour. La baignade et les jeux à la piscine d’Hagetmau compléteront ce programme préhistorique. Ce séjour est organisé en partenariat avec le PréhistoSite de Brassempouy.

