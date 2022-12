Au fil de l’histoire Peyranet Mugron

480.00 € (hors aides locales) – Pas de transport

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Peyranet 40250 Mugron Mugron 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine Préhistoire – Moyen Age – Mousquetaires – Ateliers de découverte – Château des énigmes – Piscine Situation et hébergement : Au cœur de la Chalosse, en haut de la Vallée de l’Adour, hébergement au centre de Peyranet en chambres doubles. Salle d’activités et de restauration. Activités : Viens vivre des époques intrigantes et palpitantes grâce à ce séjour ! Remonte le temps sur les traces des hommes et femmes préhistoriques avec des ateliers pour créer, comprendre et s’émerveiller : atelier d’initiation à l’allumage du feu, construction de tipi, gravure, modelage, mini championnat de chasse, peinture pariétale (fresque sur paroi rocheuse avec pigments naturels) et mini « paléolympiades ».

Puis traverse les époques pour rejoindre le Moyen-Âge ! Tu pourras reconstituer ton château fort en maquette et fabriquer ton épée (en mousse) pour une initiation aux combats d’épées. Qui remportera le combat des chevaliers et chevaleresses ?

Enfin tu passeras une journée au Château des énigmes à Laàs (64) pour un grand jeu de piste sur le thème des Mousquetaires. Sauras-tu déjouer le complot visant à empêcher le mariage de Louis XIV à Saint Jean de Luz ? La baignade à la piscine d’Hagetmau, des jeux et des veillées compléteront le programme de ce retour dans le temps. Effectifs et encadrement : Chaque groupe sera constitué de 12 enfants, deux animateurs et un directeur. Des professionnels diplômés d’Etat encadreront les activités spécifiques.

Ce séjour est organisé en partenariat avec le PréhistoSite de Brassempouy.

