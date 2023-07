Fête annuelle de Peymilou Peymilou Prigonrieux, 23 juillet 2023, Prigonrieux.

Prigonrieux,Dordogne

Dans le cadre de la Fête Annuelle de Peymilou qui se déroule du vendredi 21 juillet au dimanche 23 juillet de nombreuses animations sont au programme !

Dimanche 23 juillet :

13h30 : Ouverture de la Fête Foraine

13h30 : Course des vins de Peymilou

14h00 : Concours de pétanque

15h30 : Grande course cycliste

21h : Animation musicale la Banda Les Bleuets

23h Grand Feux d’artifice

23h30 Grand Bal Champêtre gratuit avec One Night Event.

Peymilou

Prigonrieux 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The annual Peymilou festival runs from Friday, July 21 to Sunday, July 23, and features a wide range of activities!

Sunday July 23 :

1:30 pm: Opening of the Fête Foraine

1:30 pm: Peymilou wine race

2:00 pm: Petanque competition

3:30 pm: Big bike race

9pm: Musical entertainment by Banda Les Bleuets

11 p.m. Fireworks display

11:30 pm Grand Bal Champêtre with One Night Event

En el marco del Festival anual de Peymilou, que se celebra del viernes 21 de julio al domingo 23 de julio, el programa incluye numerosos espectáculos

Domingo 23 de julio :

13.30 h: Apertura del parque de atracciones

13.30 h: Carrera de vinos de Peymilou

14.00 h: Concurso de petanca

15.30 h: Gran carrera ciclista

21.00 h: Animación musical a cargo de la Banda Les Bleuets

23.00 h: Castillo de fuegos artificiales

23.30 h: Baile Country gratuito con One Night Event

Im Rahmen des jährlichen Festes von Peymilou, das von Freitag, dem 21. Juli, bis Sonntag, dem 23. Juli, stattfindet, stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm!

Sonntag, den 23. Juli :

13:30 Uhr: Eröffnung des Jahrmarkts

13.30 Uhr: Wettlauf der Weine von Peymilou

14.00 Uhr: Petanque-Wettbewerb

15.30 Uhr: Großes Radrennen

21.00 Uhr: Musikalische Unterhaltung durch die Banda Les Bleuets

23.00 Uhr Großes Feuerwerk

23.30 Uhr Großer kostenloser Bal Champêtre mit One Night Event

Mise à jour le 2023-06-11 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides