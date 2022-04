Peylong – Assiettes à grignoter dans le Jardin Suze Suze Catégories d’évènement: Drôme

Suze

Peylong – Assiettes à grignoter dans le Jardin Suze, 6 juillet 2022, Suze. Peylong – Assiettes à grignoter dans le Jardin Suze

2022-07-06 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-20 21:00:00 21:00:00

Suze Drôme EUR 10 10 2ème édition

Envie de prendre du temps, profiter

d’un cadre naturel, dans une ambiance décontractée,

venez profiter du jardin du domaine pour grignoter une

assiette locale et déguster les vins bio du domaine. Suze

dernière mise à jour : 2022-04-21 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Suze Autres Lieu Suze Adresse Ville Suze lieuville Suze Departement Drôme

Suze Suze Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/suze/

Peylong – Assiettes à grignoter dans le Jardin Suze 2022-07-06 was last modified: by Peylong – Assiettes à grignoter dans le Jardin Suze Suze 6 juillet 2022 Drôme Suze

Suze Drôme