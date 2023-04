Atelier créatif (jeune public) Médiathèque municipale, 27 mai 2023, Pey.

Des histoires et des animations qui s’inspirent du personnage de Raymond l’Escargot.

Avec Géraldine Coursan, les Jardines de Jules de 2 à 4 ans.

Gratuit / Réservation conseillée.

2023-05-27 à ; fin : 2023-05-27 11:00:00. EUR.

Médiathèque municipale

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Stories and animations inspired by the character of Raymond the Snail.

With Géraldine Coursan, the Jardines de Jules from 2 to 4 years old.

Free / Reservation recommended

Historias y animaciones inspiradas en el personaje de Raymond el Caracol.

Con Géraldine Coursan, les Jardines de Jules de 2 a 4 años.

Gratuito / Se recomienda reservar

Geschichten und Animationen, die sich an der Figur Raymond die Schnecke orientieren.

Mit Géraldine Coursan, Les Jardines de Jules von 2 bis 4 Jahren.

Kostenlos / Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Pays d’Orthe et Arrigans