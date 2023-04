Bébés lecteurs Médiathèque municipale, 13 mai 2023, Pey.

Des histoires pour les tout-petits avec le tablier de la forêt.

Dès 18 mois / Réservation conseillée.

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 11:30:00. EUR.

Médiathèque municipale

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Stories for toddlers with the apron of the forest.

From 18 months / Reservation recommended

Cuentos para niños pequeños con el delantal del bosque.

A partir de 18 meses / Se recomienda reservar

Geschichten für Kleinkinder mit der Schürze des Waldes.

Ab 18 Monaten / Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-04-18 par OT Pays d’Orthe et Arrigans