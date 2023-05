Rendez-vous des lecteurs Médiathèque municipale, 12 mai 2023, Pey.

Échangez sur l’actualité littéraire et partagez vos

coups de cœur !

Gratuit / Réservation conseillée.

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 20:30:00. EUR.

Médiathèque municipale

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Exchange on the literary news and share your

your favorites!

Free / Reservation recommended

Comente las últimas novedades literarias y comparta

¡sus libros favoritos!

Gratuito / Se recomienda reservar

Tauschen Sie sich über aktuelle literarische Themen aus und teilen Sie Ihre Meinung mit anderen

ihre Favoriten mit!

Kostenlos / Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-04-19 par OT Pays d’Orthe et Arrigans