Initiation aux plantes sauvages et cuisine nomade 41 Impasse de Pucet, 29 avril 2023, Pey. Atelier initiation aux plantes sauvages suivi d’un atelier cuisine nomade. Réservation obligatoire. Tarif : nous consulter. Dates et horaires flexibles selon météo..

Introduction to wild plants workshop followed by a nomadic cooking workshop. Reservation required. Price: consult us. Dates and times flexible according to weather. Taller de introducción a las plantas silvestres seguido de un taller de cocina nómada. Reserva obligatoria. Precio: póngase en contacto con nosotros. Fechas y horarios flexibles en función del tiempo. Workshop zur Einführung in die Wildkräuterkunde, gefolgt von einem Workshop zur nomadischen Küche. Eine Reservierung ist erforderlich. Preis: bitte anfragen. Datum und Uhrzeit flexibel je nach Wetterlage. Mise à jour le 2023-03-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans

