Soirée JEUX Médiathèque municipale, 28 avril 2023, Pey.

Profitez d’une soirée jeux en partenariat avec la ludothèque du Pays d’Orthe et Arrigans !

Découvrez les nouveaux défis ! C’est à vous de jouer !Dès 6 ans / Réservation conseillée.

2023-04-28 à ; fin : 2023-04-28 23:00:00. EUR.

Médiathèque municipale

Pey 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine



Enjoy a game night in partnership with the game library of the Pays d’Orthe and Arrigans!

Discover the new challenges! It’s up to you to play ! From 6 years old / Reservation recommended

Disfrute de una tarde de juegos en colaboración con la ludoteca de Pays d’Orthe y Arrigans

¡Descubre los nuevos retos! A partir de 6 años / Se recomienda reservar

Genießen Sie einen Spieleabend in Zusammenarbeit mit der Ludothek des Pays d’Orthe et Arrigans!

Entdecken Sie die neuen Herausforderungen! Es liegt an Ihnen!Ab 6 Jahren / Reservierung empfohlen

Mise à jour le 2023-03-22 par OT Pays d’Orthe et Arrigans