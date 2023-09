15éme édition de la Fête des Vendanges du massif de Saint Thierry Pévy Pévy, 7 octobre 2023, Pévy.

Pévy,Marne

Fier de l’inscription de la Champagne au patrimoine mondial de l’humanité par l’Unesco, le village de Pévy se mobilise tout un weekend pour célébrer la fin des vendanges. Aidé par les habitants du Massif de Saint-Thierry, c’est une équipe dynamique qui prépare cet événement. Depuis 1991, tous les 2 ans, cette manifestation itinérante est le reflet de notre terroir : accueillant et attractif, rural, riche de traditions locales et de patrimoine, respectueux de son environnement naturel.

2 JOURS DE FÊTE, PÉTILLANTS DE GAITÉ

Cette fête oenotouristique se déroule dans les rues décorées de la ville et les cours des maisons. Elle allie découverte de la vigne, gastronomie, culture et tradition.

Les vignerons vous proposeront leurs Champagnes du Massif, typiques et variés, dans une atmosphère festive. De nombreuses animations seront organisées sur le thème de la vendange et plusieurs artisans présenteront leur savoir-faire. De nombreux pôles de restaurations seront installés dans des granges ou des chapiteaux..

2023-10-07 fin : 2023-10-08 . .

Pévy 51140 Marne Grand Est



Proud of Champagne?s inclusion on UNESCO?s World Heritage List, the village of Pévy is mobilizing for an entire weekend to celebrate the end of the grape harvest. With the help of the inhabitants of Le Massif de Saint-Thierry, a dynamic team is preparing the event. Every 2 years since 1991, this touring event has been a reflection of our region: welcoming and attractive, rural, rich in local traditions and heritage, and respectful of its natural environment.

2 DAYS OF FESTIVITIES, SPARKLING WITH GAIETY

This wine-tourism festival takes place in the town’s decorated streets and courtyards. It combines vine discoveries, gastronomy, culture and tradition.

Winegrowers will be offering you their typical and varied Champagnes du Massif, in a festive atmosphere. Numerous events will be organized on the theme of the grape harvest, and a number of craftsmen will be showcasing their skills. Numerous food and beverage outlets will be set up in barns and marquees.

Orgulloso de que la región de Champaña haya sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el pueblo de Pévy se reúne durante todo un fin de semana para celebrar el final de la vendimia. Con la ayuda de los habitantes de Le Massif de Saint-Thierry, un dinámico equipo prepara el acontecimiento. Desde 1991, cada dos años, esta manifestación itinerante es el reflejo de nuestra región: acogedora y atractiva, rural, rica en tradiciones y patrimonio locales y respetuosa con su entorno natural.

2 DÍAS BRILLANTES DE FIESTA

Esta fiesta enoturística tiene lugar en las calles y patios engalanados de la ciudad. Combina degustación de vinos, gastronomía, cultura y tradición.

Los viticultores le ofrecerán sus típicos y variados Champagnes du Massif, en un ambiente festivo. Se organizarán numerosos actos en torno al tema de la vendimia y varios artesanos mostrarán sus habilidades. Se instalarán numerosos servicios de restauración en graneros y carpas.

Das Dorf Pévy ist stolz darauf, dass die Champagne von der UNESCO zum Weltkulturerbe ernannt wurde. Ein ganzes Wochenende lang wird das Ende der Weinlese gefeiert. Mit der Unterstützung der Einwohner des Massif de Saint-Thierry bereitet ein dynamisches Team dieses Ereignis vor. Seit 1991 spiegelt diese Wanderveranstaltung alle zwei Jahre unsere Region wider: gastfreundlich und attraktiv, ländlich, reich an lokalen Traditionen und Kulturerbe, respektvoll gegenüber der natürlichen Umwelt.

2 FESTTAGE, SPRUDELND VOR FRÖHLICHKEIT

Dieses önotouristische Fest findet in den geschmückten Straßen der Stadt und in den Höfen der Häuser statt. Es verbindet die Entdeckung der Weinberge mit Gastronomie, Kultur und Tradition.

Die Winzer bieten Ihnen ihre typischen und vielfältigen Champagner des Massivs in einer festlichen Atmosphäre an. Zahlreiche Animationen werden zum Thema Weinlese organisiert und mehrere Handwerker stellen ihr Können vor. In Scheunen oder Zelten werden zahlreiche Verpflegungsstationen eingerichtet.

