Peut-on relancer un processus de paix au Proche-Orient ? Centre Pompidou Paris, 29 janvier 2024, Paris.

Le lundi 29 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Rencontre autour des enjeux de paix et de géopolitique au Proche-Orient.

À travers le monde, le système international tel que nous l’avons connu depuis l’après-guerre se transforme. Sous l’effet de défis nouveaux, qu’ils soient économiques et sociaux, environnementaux ou technologiques, les rapports de force politiques évoluent, les sociétés et les espaces publics se fragmentent, les organisations internationales peinent à prévenir ou réguler les conflits. Souvent, c’est l’idée même d’un monde commun qui semble remise en question. Peut-on identifier et analyser quelques-unes des principales dynamiques à l’œuvre dans ces transformations ? La Bpi et la revue Esprit s’associent pour un cycle de débats, afin de mettre en perspective les événements marquants à l’échelle internationale et permettre ainsi de mieux comprendre le monde qui vient.

Après les attentats du 7 octobre en Israël puis la reprise de la guerre à Gaza, le traumatisme est grand et pourrait faire obstacle à l’idée même d’une paix possible au Proche-Orient. Pourtant, ces événements ont aussi démontré qu’il ne pourrait y avoir de solution au conflit israélo-palestinien que politique, dans le respect du droit de chaque peuple à disposer d’un État. Quels seraient aujourd’hui les enjeux et les acteurs de nouvelles négociations de paix au Proche-Orient ? Peut-on relancer un processus de paix sur les prémisses qui étaient celles des accords d’Oslo? Quelles leçons tirer des échecs précédents, et comment orienter de nouvelles discussions pour maximiser leurs chances d’aboutir ?

Animé par

Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction de la revue Esprit

Centre Pompidou Place Georges-Pompidou 75004 Paris

Contact : https://agenda.bpi.fr/evenement/peut-on-relancer-un-processus-de-paix-au-proche-orient/ contact.communication@bpi.fr

© Nowshad Arefin / Unsplash