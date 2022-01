Peut-on gagner sa vie en diffusant et commercialisant sa musique sur internet ? Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Peut-on gagner sa vie en diffusant et commercialisant sa musique sur internet ?, 2 mars 2022, . 2022-03-02

Horaire : 18:30

Gratuit : oui En partenariat avec Musique et Danse, Trempo initie en 2022 un cycle de tables rondes en direction des artistes, pour débattre et anticiper des évolutions de la filière musicale. Avec Quentin Gauvin (Believe), Eva Ménard (artiste – TBC), Noura Labbani (Patreon – TBC), Chloé Nataf (Trempo). Avec le soutien du Ministère de la Culture.> Covid-19 : l’accès aux événements est soumis à la présentation d’un pass vaccinal (pour toute personne dès 16 ans) ou sanitaire (pour toute personne de 12 à 15 ans). adresse1}

02 40 46 66 33 https://trempo.com/evenement/peut-on-gagner-sa-vie-en-diffusant-et-commercialisant-sa-musique-sur-internet/

