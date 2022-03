Peut-on encore rêver de voler à l’heure du changement climatique ? Médiathèque des Chartreux Issy-les-Moulineaux Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Médiathèque des Chartreux, le dimanche 10 avril à 16:00

En mars dernier, alors que la ville réduit ses subventions en direction des aéroclubs au profit d’autres projets, la maire de Poitiers déclenche une polémique en déclarant que nos enfants ne pouvaient plus rêver de voler de la même manière dans un monde aux ressources limitées. À l’heure où le changement climatique, causé en grande partie par notre consommation d’énergies fossiles, s’annonce comme un péril majeur pour notre civilisation, quelle place peut encore tenir l’avion dans nos sociétés ? Si l’aviation fossile et low-cost que l’on connaît aujourd’hui doit atterrir au plus vite, le désir de voler, lui, et les alternatives décarbonées – réelles ou imaginaires – que nous connaissons ne font que commencer à prendre leur envol. Conférence animée par l’association JAC, Jeunes Ambassadeurs pour le Climat. Pour le confort de tous, aucune entrée ne sera possible après le début de l’animation. Merci de votre compréhension.

Sur inscription au 01 41 23 81 62

