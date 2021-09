Lille Palais des Beaux-Arts de Lille Lille, Nord “Peut-on encore penser en Chine ?” par Anne Cheng Palais des Beaux-Arts de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

“Peut-on encore penser en Chine ?” par Anne Cheng Palais des Beaux-Arts de Lille, 6 novembre 2021, Lille. “Peut-on encore penser en Chine ?” par Anne Cheng

Palais des Beaux-Arts de Lille, le samedi 6 novembre à 19:30

Est-il encore seulement permis de penser dans la Chine des années 2020 ? Objet de fascination et de craintes, la Chine a envahi notre horizon, mais il reste très difficile de distinguer, dans la déferlante de nouvelles qui nous arrivent de et sur la Chine, d’autres voix que celles des médias et des puissants de ce monde. En réunissant des contributions d’auteurs chinois, français, américains ou australiens, dans la suite d’un premier ouvrage collectif paru en 2007, La pensée en Chine aujourd’hui, Anne Cheng ouvre une fenêtre sur les idées qui façonnent nos représentations de la puissance chinoise et de ses ambitions mondiales.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-06T19:30:00 2021-11-06T21:30:00

