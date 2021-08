Genève Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Peut-on dissocier l’œuvre de son auteur? Maison de Rousseau et de la Littérature Genève Catégorie d’évènement: Genève

Peut-on dissocier l’œuvre de son auteur? Maison de Rousseau et de la Littérature, 30 septembre 2021, Genève. Peut-on dissocier l’œuvre de son auteur?

Maison de Rousseau et de la Littérature, le jeudi 30 septembre à 12:15

_Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur?_ C’est le titre d’un essai récent écrit par la sociologue Gisèle Sapiro. Elle dialogue ici avec Pierre Lepori qui vient de publier un livre sur Luigi Pirandello, Prix Nobel de littérature et personnalité troublante, à la fois cosmopolite et fasciste. Une rencontre qui célèbre les vertus du débat démocratique et des outils critiques comme garde-fous à toute tentation de censure abusive. A l’ère de #m_etoo_ et des polémiques qui ont fait rage lors de l’attribution de certains prix – notamment le César à Polanski –, la question de savoir s’il faut distinguer la morale de l’auteur de la morale de son œuvre refait surface avec force. Dans son essai, Gisèle Sapiro revient sur certains cas célèbres – Polanski, Céline, Heidegger, Peter Handke, Gunther Grass… – et clarifie les enjeux de ces affaires. En nous donnant des éléments de réflexion, elle invite au débat et à une autonomie de la pensée qui permet de se déterminer face à ce sujet complexe. Quant à Pierre Lepori, il aborde l’univers de Pirandello (1867-1936) d’un point de vue contemporain et original. Il y montre l’ouverture de cette œuvre audacieuse au style révolutionnaire, qui fragilise les certitudes et déconstruit le modèle bourgeois, ouvre la voie au féminisme et aux questions d’identité et de genre. Lepori n’élude cependant pas les paradoxes de cet écrivain et de son œuvre contradictoire qui continuent d’exercer une fascination. À lire Pierre Lepori, _Luigi Pirandello_, éd. Ides et Calendes, 2020 Gisèle Sapiro, _Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ?_, éd. du Seuil, 2020

CHF 10,00 / 8,00 (AVS, étudiants, chômeurs)

Rencontre avec Gisèle Sapiro et Pierre Lepori Maison de Rousseau et de la Littérature Grand-Rue 40, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-30T12:15:00 2021-09-30T13:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Maison de Rousseau et de la Littérature Adresse Grand-Rue 40, 1204 Genève Ville Genève lieuville Maison de Rousseau et de la Littérature Genève