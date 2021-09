Lille Sciences Po Lille Lille, Nord “Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ?” (Seuil) par Gisèle Sapiro Sciences Po Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

"Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur ?" (Seuil) par Gisèle Sapiro

Sciences Po Lille, le lundi 15 novembre à 18:30

Faut-il considérer que la morale des œuvres est inextricablement liée à celle de leurs auteurs ? Et bannir les œuvres lorsque leur auteur a fauté ? Du Nobel attribué à Peter Handke aux César à Roman Polanski, sans parler du prix Renaudot à Gabriel Matzneff, le débat fait rage. De même, le passé nazi de grands penseurs du XXe siècle, à commencer par Heidegger, trouble notre appréciation de leur legs, tandis que l’inscription d’un Céline ou d’un Maurras au livre des commémorations nationales a suscité une âpre querelle.

Gratuit. Entrée libre sans réservation

Faut-il considérer que la morale des œuvres est inextricablement liée à celle de leurs auteurs ? Et bannir les œuvres lorsque leur auteur a fauté ? Le débat fait rage. Sciences Po Lille 9 Rue Auguste Angellier Lille Lille-Centre Nord

2021-11-15T18:30:00 2021-11-15T20:30:00

