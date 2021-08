Nantes Université de Nantes,amphi A,bâtiment Tertre Loire-Atlantique, Nantes Peut-on démocratiser la réussite scolaire ? Université de Nantes,amphi A,bâtiment Tertre Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Université de Nantes, amphi A, bâtiment Tertre, le vendredi 8 octobre à 14:30

**Par Tristan Poullaouec, maître de conférences en sociologie à l’Université de Nantes, membre du Centre nantais de sociologie et du Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire** Aujourd’hui en France, près d’un actif sur deux est employé ou ouvrier : ils forment ce que les sociologues nomment les classes populaires. Ce vaste ensemble réunit aussi bien des ouvriers de l’industrie et du bâtiment que des secrétaires, des chauffeurs, des aides-soignants, des salariés agricoles ou encore des aides à domicile. Leurs enfants peuvent-ils réussir leurs scolarités ? Si cette interrogation est au cœur des préoccupations familiales, elle est rarement posée comme une grande question politique. Collège unique, baccalauréat professionnel, réforme de la formation des maîtres : tout a-t-il été vraiment fait pour éradiquer l’échec scolaire et transmettre à tous des savoirs ambitieux ?

Entrée libre. Réservation conseillée

Conférence de Tristan Poullaouec, maître de conférences à l'Université de Nantes

2021-10-08T14:30:00 2021-10-08T15:30:00

