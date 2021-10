Peut-être pas Théâtre Sorano, 16 décembre 2021, Toulouse.

Peut-être pas

du jeudi 16 décembre au mercredi 22 décembre à Théâtre Sorano

**Cabaret existentiel / Création** Cette création singulière est née du dialogue amical et complice du metteur en scène Sébastien Bournac et du comédien/musicien/chanteur Pascal Sangla. De leur envie d’imaginer un objet théâtral « sur mesure » en partant d’eux-mêmes. Comme un cabaret existentiel très joueur… Ils ont entraîné dans cette aventure une bande de comédien.ne.s complices pour partager joyeusement leurs questionnements intranquilles sur le théâtre, sur la vie, sur l’époque… Pourquoi nous sommes là ? Qu’est-ce que nous faisons ensemble ? Ça parle de nos solitudes et ce qui nous rassemble. De nos effondrements, de nos élans de vie, de joie et de résistance. Une sorte de happening foutraque et malicieux, plein de surprises, avec du théâtre bien sûr, de la musique, des chansons et de la cuisine… Et aussi avec toute la naïveté essentielle et réconfortante d’un spectacle de Noël, on dirait bien ! Ne nous demandez surtout pas de vous raconter l’histoire… Ce serait gâcher le plaisir. ### Infos Pratiques : * Les 16, 17, 18, 21 & 22 décembre à 20h * Durée : 1h30

Tarifs : 8€ à 22€

Théâtre Sorano 35 Allée Jules Guesde, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2021-12-16T20:00:00 2021-12-16T21:30:00;2021-12-17T20:00:00 2021-12-17T21:30:00;2021-12-18T20:00:00 2021-12-18T21:30:00;2021-12-21T20:00:00 2021-12-21T21:30:00;2021-12-22T20:00:00 2021-12-22T21:30:00