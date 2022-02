Peut-être Nadia Soissons, 31 mai 2022, Soissons.

Peut-être Nadia Soissons

2022-05-31 – 2022-05-31

Soissons Aisne

5 9 Jeux olympiques de Montréal, 1976. Nadia Comaneci a quatorze ans, elle est la première gymnaste à obtenir la note suprême de dix. Depuis, elle n’est plus gymnaste, elle est Nadia. Les légendes n’ont pas besoin de nom de famille. La légende de Nadia. Celle de la perfection. Et du chaos aussi. Celui de son corps qui réalise ce qu’un corps n’est pas censé réaliser. De son corps que le monde entier semble vouloir posséder dans un même désir. De son corps que les Ceausescu pensent avoir créé avec l’air, l’eau et la Roumanie. De son corps qui ne s’écroule jamais, contrairement au mur de Berlin et au rêve américain. De ce corps qui ne lui appartient dès lors plus tout à fait. Et dont il faut retracer la légende dans une biographie fantasmée, une hypothèse : peut-être Nadia.

+33 3 23 76 77 70

Marie-Clémence David

Soissons

