« PEUT (-) ETRE » Hatem Akrout Marseille 2e Arrondissement, 23 avril 2022, Marseille 2e Arrondissement.

« PEUT (-) ETRE » Hatem Akrout Urban Gallery 9 Rue Mazenod Marseille 2e Arrondissement

2022-04-23 13:30:00 13:30:00 – 2022-06-30 18:30:00 18:30:00 Urban Gallery 9 Rue Mazenod

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

L’exposition propose un ensemble d’œuvres de l’artiste dont l’expression picturale singulière vient caractériser le titre.



« PEUT ÊTRE » c’est le pouvoir d’être de figures, de signes, tracés, entrelacés, répétés, agencés, obsessionels, habités d’allégories, qui construisent un récit où s’affiche la fascination pour le signe.



Cette écriture picturale, profondement poétique, raconte le monde sous le regard de l’artiste et son imaginaire, en revêtant des allures de fable, de chimère, que le signe travaillé par des arabesques mémorielles, des entrelacs de figures et de motifs vient ciseler.



Par là même, l’artiste ouvre un champ infini de possibles. Son récit, gomant l’évidence, échappe à toute clôture du sens et prépare à l’inattendu, parce que celui-ci demeure une hypothèse, un « PEUT-ÊTRE » toujours en devenir.



Hatem Akrout est né à Sfax en Tunisie – il vit et travaille à Marseille



#peinture #dessin



Dans le cadre de Grande nocturne d’ouverture, vernissage le 26 mai 2022 de 18h à 22h

Soirée spéciale le 03 juin 2022 de 19h à 21h

Rencontres le 11 juin 2022 de 19h à 21h dans le cadre du festival PAC

4 jeunes artistes se rencontrent, utilisant l’espace comme moyen de rapprochement et de dissociation, d’émergence d’une singularité commune à travers un dialogue inattendu.

https://p-a-c.fr/les-membres/urban-gallery/peut-etre-hatem-akrout

L’exposition propose un ensemble d’œuvres de l’artiste dont l’expression picturale singulière vient caractériser le titre.



« PEUT ÊTRE » c’est le pouvoir d’être de figures, de signes, tracés, entrelacés, répétés, agencés, obsessionels, habités d’allégories, qui construisent un récit où s’affiche la fascination pour le signe.



Cette écriture picturale, profondement poétique, raconte le monde sous le regard de l’artiste et son imaginaire, en revêtant des allures de fable, de chimère, que le signe travaillé par des arabesques mémorielles, des entrelacs de figures et de motifs vient ciseler.



Par là même, l’artiste ouvre un champ infini de possibles. Son récit, gomant l’évidence, échappe à toute clôture du sens et prépare à l’inattendu, parce que celui-ci demeure une hypothèse, un « PEUT-ÊTRE » toujours en devenir.



Hatem Akrout est né à Sfax en Tunisie – il vit et travaille à Marseille



#peinture #dessin



Dans le cadre de Grande nocturne d’ouverture, vernissage le 26 mai 2022 de 18h à 22h

Soirée spéciale le 03 juin 2022 de 19h à 21h

Rencontres le 11 juin 2022 de 19h à 21h dans le cadre du festival PAC

Urban Gallery 9 Rue Mazenod Marseille 2e Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-04-22 par