Peur sur le Parc ! Plailly, 2 octobre 2021, Plailly.

Peur sur le Parc ! 2021-10-02 – 2021-11-07

Plailly Oise Plailly

42 45 Peur sur le parc revient sur le Parc Astérix !

Jusqu’à quel niveau de Peur allez-vous ?

– Petit frisson : Pour les petits gaulois, amusez-vous à avoir peur !

– Frayeur modérée : Pour toute la famille, montez à bord des attractions métamorphosées et partez à la découverte de nos créatures maléfiques et monstres fantastiques !

– Grosse terreur : les plus téméraires retrouveront nos trois maisons hantées cultes ainsi que la nouvelle baptisée « Catacombes ».

Quelle maison hantée allez-vous faire en premier cette année ?

Le parc vous lance le défi de vous amuser à avoir peur. Qui sera de la partie ?

https://www.parcasterix.fr/peur-sur-parc?utm_medium=email&utm_source=NL&utm_campaign=NL_SEPT21_TL_E2&utm_term=FR&utm_content=CTA_Programme&uid=12d7296b0ae5cc8081efc1313bdce6dd15e58c38fa15a53ecf67a434236d3bd0

Parc Astérix

dernière mise à jour : 2021-09-15 par