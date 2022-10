PEUR au Far West aux autruches

PEUR au Far West aux autruches, 28 octobre 2022, . PEUR au Far West aux autruches



2022-10-28 – 2022-10-31 La Ferme du Far West aux autruches se met aux couleurs d’Halloween et vous propose quelques journées riche en frissons.

Soirées spéciales, venez déguisés ! Les 28 et 29 octobre sont des journées adaptées aux plus jeunes.

Les 30 et 31 octobre sont accessible pour les + 10 ans parce qu’il y aura des comédiens sur le parcours. Restauration sur place Réservation : 07 89 22 05 23 ou sur la page Facebook

