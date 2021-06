Toulouse Cinémathèque de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Peuples et Musiques au Cinéma Cinémathèque de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 25 juin au dimanche 27 juin

Le festival Peuples et Musiques au Cinéma met à l’honneur, chaque année, plusieurs peuples et leurs musiques par le biais de fictions et de films documentaires. Elles ont lieu principalement à la Cinémathèque de Toulouse et à la Cave Poésie. Des films grand public, récents ou anciens, sont projetés, des films dans lesquels les musiques communautaires des peuples ont un rôle important. Afin d’inviter le public à poursuivre l’exploration de ces musiques, le festival projette également des documentaires sur le même sujet, visant à ouvrir la vision de notre monde sur des richesses parfois délaissées. A l’issue de chaque projection, une discusion est organisée avec des invités spécialisés tels que des ethnomusicologues, des réalisateurs, des ethnologues, des anthropologues, des acteurs des films diffusés, des journalistes, des musiciens et des représentants des peuples concernés, pour une meilleure appréhension publique.

animations dans la cour gratuite, séance de cinéma au tarif cinémathèque

Présentation de films et documentaires sur les musiques du monde avec des invités spécialisés, des animations et de la restauration dans la cour de la Cinémthèque de Toulouse

