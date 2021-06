Peuples et Musiques au Cinéma Cinémathèque, 25 juin 2021-25 juin 2021, Toulouse.

### Peuples et Musiques au Cinéma, l’édition 2021 Unique en son genre, Peuples et Musiques au Cinéma **met à l’honneur chaque année depuis désormais 22 ans, plusieurs peuples et leurs musiques par le biais de films et de documentaires.** Pour cette nouvelle édition qui se déroulera **du 25 au 27 juin**, des films grand public, récents ou anciens, dans lesquels les musiques communautaires des peuples ont un rôle important seront projetés à la Cinémathèque de Toulouse. **Chaque projection sera suivie d’une conservation avec les invités** (réalisateurs, anthropologues, journalistes, musiciens, représentants des peuples concernés). Le public, s’il le souhaite pourra y prendre part. Tout au long de ce week-end festif, la cour de la Cinémathèque accueillera de nombreuses animations gratuites : danses, chants, musiques, Gospel… **L’édition 2021, vous réserve des invités de renoms parmi lesquels :** * **Bernard Lortat-Jacob** : Grand nom de l’ethnomusicologie internationale. Fondateur du Bureau des musiques traditionnelles au sein du Ministère de la culture, puis de la Société Française d’Ethnomusicologie, Directeur du CNRS. * **Sandrine Loncke** : Ethnomusicologue africaniste, maître de conférences à l’Université Paris 8 et membre du Centre de recherche en ethnomusicologie (CREM-LESC, CNRS). Auteure de plusieurs ouvrages et du documentaire plusieurs fois primé _« La danse des Wodaabe. »_ ### Programme des animations * **Danses, chants, musiques, Gospel, et dialogues inédits** (gratuit) : [retrouvez le programme complet ici](https://www.peuplesetmusiquesaucinema.org/pmc-2021/animations/) * **Une Expo-vente d’ouvrage – CD, livres, DVD sur les musiques du monde** en partenariat avec Ombres Blanches et la librairie occitane Thourel – tout au long du week-end dans la cour de la Cinémathèque. * **[Des concerts tout au long du week-end](https://www.peuplesetmusiquesaucinema.org/pmc-2021/spectacles/)**, à venir découvrir à la Cave de la Poésie, à la Cinémathèque et à la Basilique Saint-Sernin. ![]() ### Plus d’infos [Retrouvez le programme détaillé des projections sur le site de ce Festival ](https://www.peuplesetmusiquesaucinema.org) ![]() ### Infos pratiques * Du 25 au 27 juin à la Cinémathèque * Restauration possible sur place, dans la cour de la Cinémathèque.

Cinémathèque : Tarif plein 7,50€ / Tarif réduit 6,50€ / Pour les moins de 18 ans 4€ / Tarif de groupe (10 places) 55€ Cave Poésie : Tarif plein 13€ / Tarif réduit 6 €

