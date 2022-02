Peuples et Musiques au Cinéma, 24e édition Cinémathèque Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

### 24e édition du festival Organisé par l’association Escambiar, le festival propose de nombreux **films** suivis de séances de commentaires avec des intervenants de diverses disciplines, des musiciens et des ressortissants des communautés concernées. Mais aussi des **animations** dans la cour toute la journée, ainsi que des **concerts** à la Cave-Poésie et devant la basilique Saint-Sernin. Au milieu de la diversité mondiale absolue, un **point fort autour des musiques ethniques du Portugal et des pays lusophones en partenariat avec Rio Loco**. Nouveautés de l’année : musiques du Rouergue, d’Albanie, de Chine et des USA. Et toujours, des films à voir et à revoir. Inauguration le vendredi 17 juin 2022 à la Cinémathèque ### Plus d’infos [**Dans le cadre d’Une Saison Cinéma à Toulouse**](https://toulouse.fr/web/cultures/festivals/saison-cinema) [Site web](https://www.peuplesetmusiquesaucinema.org/) [Page Facebook](https://www.facebook.com/peuplesetmusiquesaucinema/) ![]() ### Infos pratiques Du 17 au 19 juin 2022

7,50€ / 6,50 €PASS 10 places à 55 €

Cinémathèque 69 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France

