24e édition du festival Organisé par l'association Escambiar, le festival propose de nombreux **films** suivis de séances de commentaires avec des intervenants de diverses disciplines, des musiciens et des ressortissants des communautés concernées. Mais aussi des **animations** dans la cour toute la journée, ainsi que des **concerts** à la Cave-Poésie et devant la basilique Saint-Sernin. Au milieu de la diversité mondiale absolue, un **point fort autour des musiques ethniques du Portugal et des pays lusophones en partenariat avec Rio Loco**. Nouveautés de l'année : musiques du Rouergue, d'Albanie, de Chine et des USA. Et toujours, des films à voir et à revoir. Inauguration le vendredi 17 juin 2022 à la Cinémathèque

Du 17 au 19 juin 2022

7,50€ / 6,50 €PASS 10 places à 55 €

Cave Poésie René Gouzenne 71 Rue du Taur, 31000 Toulouse, France

