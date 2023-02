PETTER WETTRE QUARTET SUNSIDE, 9 février 2023, PARIS.

PETTER WETTRE QUARTET SUNSIDE. Un spectacle à la date du 2023-02-09 à 21:00 (2023-02-09 au ). Tarif : 30.8 à 30.8 euros.

Au fil des ans, Petter Wettre a sorti 17 albums en tant que leader dans des contextes très variés : en solo, en duo, en trio, en quatuor, en quintette, avec orchestre… où on le retrouve principalement avec son quartet mais aussi aux côtés de Joey DeFrancesco, Kenny Wheeler, Adam Nussbaum et Manu Katche. Au sein de toutes ces formations, il y a un exercice auquel il ne s’est que rarement essayé : la ballade. Il lui a donc semblé tout naturel de se concentrer sur ce format pour cet album. Le titre de ce 18ème album est sans équivoque. The Last Album sera le dernier élément de la discographie de Petter. Ce « chant du cygne » a été décidé après deux décennies à produire des albums sur son label indépendant Householde Records avec toutes les difficultés que cela représente. Rompant avec ce marathon d’auto-production, il est heureux et fier de collaborer avec le célèbre label norvégien Grappa pour The Last Album.

Votre billet est ici

SUNSIDE PARIS 60, RUE DES LOMBARDS Paris

Au fil des ans, Petter Wettre a sorti 17 albums en tant que leader dans des contextes très variés : en solo, en duo, en trio, en quatuor, en quintette, avec orchestre… où on le retrouve principalement avec son quartet mais aussi aux côtés de Joey DeFrancesco, Kenny Wheeler, Adam Nussbaum et Manu Katche. Au sein de toutes ces formations, il y a un exercice auquel il ne s’est que rarement essayé : la ballade. Il lui a donc semblé tout naturel de se concentrer sur ce format pour cet album. Le titre de ce 18ème album est sans équivoque. The Last Album sera le dernier élément de la discographie de Petter. Ce « chant du cygne » a été décidé après deux décennies à produire des albums sur son label indépendant Householde Records avec toutes les difficultés que cela représente. Rompant avec ce marathon d’auto-production, il est heureux et fier de collaborer avec le célèbre label norvégien Grappa pour The Last Album.

.30.8 EUR30.8.

Votre billet est ici