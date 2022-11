PETS AFTER WORK

2022-11-30 19:00:00 – 2022-11-30 C’est la 4ème Edition des Pets After Work By Banville immobilier avec une soirée Pop Rock, par le groupe LEVEL, un duo de deux artistes guitariste et chanteurs.

Sur réservation. – A partir de 20h Le Duo du Groupe Pop Rock LEVEL, jusqu’à 22h.

– Présentation de la « BITCARD » par Elodie COMBES

– Mise à l’enchère d’une Oeuvre de Morgane MAYEUX Pour cette édition, pas de Billeterie,

Vous venez, Vous prenez ce que vous voulez, vous buvez et on se régale tous ensemble en passant une belle soirée.

Présence de notre meilleur photographe « DLC PHOTOGRAPHY » qui je le rappel réalise tout les reportages photos gracieusement pour contribuer à collecter des croquettes.

Prochainement et ici de nouvelles surprises qui intégreront la soirée.

Un appel à Don sera fait durant la soirée pour l’achat de croquettes

Un appel à Don sera fait durant la soirée pour l'achat de croquettes

Toutes les croquettes collectés seront remise en fin de soirée à l'Association « A Cloche Patte ». – +33 4 34 53 52 62

