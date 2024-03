Petrouchka, Vilde Frang / Mikko Franck Maison de la Radio et de la Musique Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 20h00 à 22h00

.Public enfants, jeunes et adultes. payant

Venez assister au concert symphonique avec Vilde Frang et Mikko Franck

«Un jour je sursautai de joie. Petrouchka ! L’éternel et malheureux héros de toutes les foires, de tous les pays ! C’était bien ça, j’avais trouvé mon titre ! » L’enthousiasme d’Igor Stravinsky fut à la hauteur du triomphe que son ballet remporta au Châtelet en 1911, lui qui avait minutieusement articulé les rouages de ses scènes burlesques concoctées avec l’aide de Fokine, Diaghilev et Nijinsky. Deux ans plus tard, le Sacre générerait tout autre esclandre. On entend ici la version de 1947 de Petrouchka, année au cours de laquelle Chostakovitch se lance dans son Premier Concerto pour violon choisi par Vilde Frang.

ALEXANDRE BORODINE

Sextuor

DMITRI CHOSTAKOVITCH

Concerto pour violon no 1

IGOR STRAVINSKY

Petrouchka (version 1947)

VILDE FRANG violon

CYRIL BALETON violon

EMMANUELLE BLANCHE-LORMAND violon

SOPHIE GROSEIL alto

CLARA LEFÈVRE-PERRIOT alto

CATHERINE DE VENÇAY violoncelle

JÉRÔME PINGET violoncelle

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE RADIO FRANCE

MIKKO FRANCK direction

Maison de la Radio et de la Musique 116 avenue du Président Kennedy 75016

Contact : https://www.maisondelaradioetdelamusique.fr/evenement/concert-symphonique/petrouchka-vilde-frang-mikko-franck contact.billetterie@radiofrance.com https://billetterie.maisondelaradioetdelamusique.fr/selection/event/seat?perfId=10228877791448

Pederson