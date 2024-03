Petrichor Place Saint Jean de Malte Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Mylène Duc interroge la nature, l’objet et le sens de l’expérience sensible. Elle le fait dans des pratiques plastiques et théoriques. Ici, elle développe le projet Petrichor en collaboration avec l’artiste sonore Julia Lema Barrros.

Construit en deux temps, entre écriture et environnement sonore, et au croisement de la poésie et de la musique, ce poème sonore accompagnera le visiteur de la galerie des statues du musée Granet.



Mylène Duc propose un texte poétique qui interrogera l’étrangeté de la présence sculptée alors que Julia Lema Barros donne une forme sonore au poème incitant le public à méditer sur les sensations et la mémoire perdue des sculptures. La pièce sonore sera comme une promenade somnambulique; sons et mots donneront à sentir le respir des sculptures, leur peau, leur odeur. Ils libèreront les colossus de leur sort dramatique le silence et l’immobilité.



Le manuscrit du poème, substrat primaire de l’oeuvre, sera présenté comme trace d’une force qui passe de main en main du sculpteur, aux statues, au poète et au spectateur.



Programmation de Arts Vivants en partenariat avec le musée Granet

Entrée payante (gratuité sous conditions) .

Début : 2024-04-06 12:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Place Saint Jean de Malte Galerie des sculptures du Musée Granet

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

