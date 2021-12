Petrek – Boum Boum Espace Tonkin, 11 mai 2022, Villeurbanne.

Petrek – Boum Boum

Espace Tonkin, le mercredi 11 mai 2022 à 15:00

A la croisée de la chanson et du conte, Petrek et Thibaut invitent les jeunes spectateurs à partager l’histoire de Boum Boum. Personnage attachant, miroir de nos émotions croisées, Boum Boum n’a pas d’âge mais il sait où se cachent les sourires ! Dans nos chaussettes… Non ! Trop sales ! Dans nos sandwiches … Non, trop gras…! Alors où ?! Les deux artistes déroulent leur « Chantoire », chanson / histoire dans une suite musicale optimiste, douce et poétique… C’est mieux de rire que de ronchonner ! Mieux de sourire que de pleurer ! C’est mieux d’ouvrir que de refermer ! Et moins c’est pire… mieux c’est ! Un tour de chants pour les petits, traité à la façon d’un concert pour les grands ; textes, compositions, techniques, interprétations sont travaillés. _Petrek : voix, textes et compositions – Thibaut Martin : piano, compositions et arrangements – Claire Truche : mise en scène_ _d’après le livre Boum Boum et le cœur valise de Petrek / Anne-Isabelle Ginisti aux Ed. Le Chênes Bleu_

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-11T15:00:00 2022-05-11T16:00:00