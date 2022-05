Petrafictions Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin, 14 mai 2022, Paris.

Petrafictions

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin, le samedi 14 mai à 15:45

**Justine Emard**, artiste férue d’innovations technologiques, exporte à travers le monde ses installations, performances et vidéos. Elle fait une halte d’un mois au musée de la Libération de Paris à l’occasion du festival Re-Génération. **L’installation** **_Petrafictions_** **propose une descente dans le monde souterrain de la grotte.** Un flux d’images projetées nous guide dans un univers coupé du monde, onirique et minéral. Déployée dans l’abri de défense passive, qui servit de poste de commandement pour les Forces Françaises de l’Intérieur, l’œuvre connecte ce lieu de mémoire de la Libération de Paris à l’histoire sans fin des humains et de leurs cavernes. **_Petrafictions_** **est présenté au musée jusqu’au 15 juin 2022, dans le cadre du festival Re.Génération, pensé et mis en œuvre par le Théâtre 14** pour promouvoir le dialogue entre différentes formes artistiques et espaces.​

Visites libres à 15h45 / 16h15 / 16h45 / 17h15 Gratuit sur réservation à l’accueil lors de votre arrivée au musée, dans la limite des places disponibles (18 par visite).

Musée de la Libération de Paris – Musée du général Leclerc – Musée Jean Moulin 4 avenue du colonel Henri Rol-Tanguy 75014 Paris Paris Paris 14e Arrondissement Paris



2022-05-14T15:45:00 2022-05-14T17:45:00