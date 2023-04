Concert classique Rue de l’église, 17 juin 2023, Petiville.

Les mélodies de Beethoven et Brahms résonneront en l’église de Petiville, lors de ce duo piano violon. Ilya Rachkovskiy, grand pianiste,

directeur de l’école de musique de Séoul, et Jeawon kim,1er violon solo de l’orchestre du Capitole de Toulouse s’unissent pour vous offrir un sublime concert.

Dons « au chapeau » à la fin du concert..

2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Rue de l’église

Petiville 14390 Calvados Normandie



Las melodías de Beethoven y Brahms resonarán en la iglesia de Petiville, durante este dúo de piano y violín. Ilya Rachkovskiy, gran pianista

director de la Escuela de Música de Seúl, y Jeawon Kim, concertino de la Orquesta del Capitole de Toulouse, unirán sus fuerzas para ofrecerle un concierto sublime.

Al final del concierto se donará un « sombrero ».

Die Melodien von Beethoven und Brahms werden in der Kirche von Petiville bei diesem Klavier-Violin-Duo erklingen. Ilya Rachkovskiy, ein großer Pianist,

leiter der Musikschule von Seoul, und Jeawon kim, 1. Solovioline des Orchesters des Capitols von Toulouse, vereinen sich, um Ihnen ein erhabenes Konzert zu bieten.

Hutspenden am Ende des Konzerts.

