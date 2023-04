Concert de piano et violon Rue de l’église, 17 juin 2023, Petiville.

Les sonorités de Brahms et Beethoven résonneront en l’église de Petiville. Ilya Rachkovskiy directeur de l’école de musique de Séoul, grand pianiste et Jeawon kim 1er violon solo de l’orchestre du Capitole de Toulouse, vous proposent un véritable moment de communion avec la musique.

Dons au chapeau à la sortie du concert..

2023-06-17 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-17 . .

Rue de l’église

Petiville 14390 Calvados Normandie



The sounds of Brahms and Beethoven will resound in the church of Petiville. Ilya Rachkovskiy, director of the music school of Seoul, great pianist and Jeawon Kim, 1st solo violin of the orchestra of the Capitole of Toulouse, propose you a true moment of communion with the music.

Donations by hat at the end of the concert.

Los sonidos de Brahms y Beethoven resonarán en la iglesia de Petiville. Ilya Rachkovskiy, director de la Escuela de Música de Seúl y gran pianista, y Jeawon Kim, concertino de la Orquesta del Capitole de Toulouse, le ofrecerán un verdadero momento de comunión con la música.

Donaciones por sombrero al final del concierto.

Die Klänge von Brahms und Beethoven werden in der Kirche von Petiville erklingen. Ilya Rachkovskiy, Direktor der Musikschule von Seoul, ein großer Pianist, und Jeawon kim, 1. Solovioline des Orchesters des Capitols von Toulouse, bieten Ihnen einen wahren Moment der Gemeinschaft mit der Musik.

Hutspenden am Ausgang des Konzerts.

