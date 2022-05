PETITTES POUSSES : Animation parent/enfant – Musique verte Parc de Blossac Poitiers Catégories d’évènement: Poitiers

du mercredi 25 mai au samedi 28 mai à Parc de Blossac Réservation obligatoire (nombre de place limitée), animation gratuite.

Venez créer des petits instruments de musique à l’aide de ce que nous offre la nature. Parc de Blossac Poitiers, rue Léopold-Thézard Poitiers Vienne

2022-05-25T14:30:00 2022-05-25T16:00:00;2022-05-28T14:30:00 2022-05-28T16:00:00

