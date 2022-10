Petits Tréteaux d’écologie sauvage – Marion Delplancke / Cie Le Marlou – Saison TU-Nantes/lieu unique TU-Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Petits Tréteaux d’écologie sauvage – Marion Delplancke / Cie Le Marlou – Saison TU-Nantes/lieu unique TU-Nantes, 1 mars 2023, Nantes. 2023-03-01 Représentations du 27 février au 2 mars 2023 à 20h

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 6 € à 16 € Billetteries : – tunantes.fr- billetterie du TU-Nantes : 02 53 52 23 80 – lelieuunique.com- billetterie du lieu unique : 02 40 12 14 34 Représentations du 27 février au 2 mars 2023 à 20h Théâtre / Danse / Musique. Libre adaptation des bandes-dessinées d’Alessandro Pignocchi. Imaginez que nous devenions soudainement animistes, comme les indiens d’Amazonie : les plantes et les animaux sont enfin propulsés au rang de partenaires sociaux avec lesquels tisser des relations politiques. Imaginez une anthropologue jivaro qui vous scrute comme son plus précieux terrain d’étude, vous les derniers spectateurs de l’ère capitaliste. Observez un conférencier, en pleine oraison théorique pour tordre le cou au concept de nature, se faire chahuter par des mésanges punks écoactivistes. Ce spectacle est un chamboule-tout ludique et conceptuel qui fait grincer notre présent pour y remettre du jeu. Bondissant de tréteaux en tréteaux, les interprètes jonglent avec les langages scéniques entre théâtre, musique et danse pour réensauvager notre pensée. Mise en scène : Marion DelplanckeAvec Magali Jacquot, Mélane Legall, Gaétan Vettier, Kay Zevallos Villegas, Thomas ZuaniEcriture et dramaturgie : Marion Delplancke, Malou Delplancke, Jana RémondAssistant à la mise en scène : Jérémie LebretonScénographie : Anne-Gaëlle ChampagneCollaborations scientifiques (labo sauvage) : Nicolas Martin, Thibault Labat, Alessandro Pignocchi, Ruppert Vimal Durée : 1h30 Coréalisation TU-Nantes/lieu unique. TU-Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 53 52 23 80 http://www.tunantes.fr https://tunantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu TU-Nantes Adresse 11 Chemin de la Censive du Tertre Ville Nantes lieuville TU-Nantes Nantes Departement Loire-Atlantique

TU-Nantes Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Petits Tréteaux d’écologie sauvage – Marion Delplancke / Cie Le Marlou – Saison TU-Nantes/lieu unique TU-Nantes 2023-03-01 was last modified: by Petits Tréteaux d’écologie sauvage – Marion Delplancke / Cie Le Marlou – Saison TU-Nantes/lieu unique TU-Nantes TU-Nantes 1 mars 2023 Nantes TU-Nantes Nantes

Nantes Loire-Atlantique