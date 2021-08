Le Bessat Centre La Traverse Le Bessat, Loire Petits Trappeurs du Pilat Centre La Traverse Le Bessat Catégories d’évènement: Le Bessat

du dimanche 22 août au vendredi 27 août à Centre La Traverse

Avec un peu de bois, de la ficelle et une boussole, nos petits trappeurs vont pouvoir vivre une semaine pleine d’aventures et de découvertes au contact de la nature : aventures en forêt ( recherche de traces d’animaux, orientation, cabanes…), une demi-journée Cani Rando, une initiation à la pêche, une chasse au trésor au milieu des sapins du parc Naturel Régional du Pilat; et surtout la vie en bivouac sur le camp trappeur.

420

dans le cadre de l’opération “colonies apprenantes” par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre La Traverse rue Traversière 42660 LE BESSAT Le Bessat Loire

2021-08-22T14:00:00 2021-08-22T23:30:00;2021-08-23T00:00:00 2021-08-23T23:59:00;2021-08-24T00:00:00 2021-08-24T23:59:00;2021-08-25T00:00:00 2021-08-25T23:59:00;2021-08-26T00:00:00 2021-08-26T23:59:00;2021-08-27T00:00:00 2021-08-27T18:00:00

