Petits tracas d’une vie peu ordinaire

Petits tracas d’une vie peu ordinaire, 23 juillet 2022, . Petits tracas d’une vie peu ordinaire



2022-07-23 20:30:00 – 2022-07-23 Spectacle familial « Petits tracas d’une vie peu ordinaire », RDV au stade à 20h30 : humour, musique et chansons, sketchs (la voiture, les courses en grande surface, la poste à Marseille, les soins à l’hôpital, le téléphone portable, le coronavirus, …).

Buvette sur place.

Participation libre

Ralou Conteur Spectacle familial « Petits tracas d’une vie peu ordinaire », RDV au stade à 20h30 : humour, musique et chansons, sketchs (la voiture, les courses en grande surface, la poste à Marseille, les soins à l’hôpital, le téléphone portable, le coronavirus, …).

Buvette sur place.

Participation libre

Ralou +33 5 53 80 65 18 Spectacle familial « Petits tracas d’une vie peu ordinaire », RDV au stade à 20h30 : humour, musique et chansons, sketchs (la voiture, les courses en grande surface, la poste à Marseille, les soins à l’hôpital, le téléphone portable, le coronavirus, …).

Buvette sur place.

Participation libre

Ralou Conteur ralou dernière mise à jour : 2022-06-30 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville