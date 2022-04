Petits Silences M.270 Floirac Catégories d’évènement: Floirac

Gironde

Petits Silences M.270, 9 avril 2022, Floirac. Petits Silences

le samedi 9 avril à M.270

Cie Les Cailloux Sauvages Corps paysage, main personnage, parole organique, danse bavarde. Que serait le langage qui se passerait de mots ? A quel endroit nous touche ce qui se passe en silence, ce qui se dit par l’image ? Les enfants sauront, d’instinct. Co-organisation iddac, agence culturelle du département de la Gironde

Gratuit sur réservation – A partir de 9 mois

Théâtre d’objets en mouvement M.270 avenue Pierre Curie 33270 Floirac Floirac Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T10:00:00 2022-04-09T10:30:00;2022-04-09T11:15:00 2022-04-09T11:45:00

Détails Catégories d’évènement: Floirac, Gironde Autres Lieu M.270 Adresse avenue Pierre Curie 33270 Floirac Ville Floirac lieuville M.270 Floirac Departement Gironde

M.270 Floirac Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/floirac/

Petits Silences M.270 2022-04-09 was last modified: by Petits Silences M.270 M.270 9 avril 2022 Floirac M.270 Floirac

Floirac Gironde