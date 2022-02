Petits silences Gujan-Mestras, 4 mai 2022, Gujan-Mestras.

Petits silences

2022-05-04

Gujan-Mestras Gironde

EUR 5 5 Type de public :

Petite Enfance

« Petits silences » par la Cie Les Cailloux Sauvages. Co-production IDDAC

Avec Bastien Authié & Marie-Charlotte Léon

Zaz Rosnet : écriture et mise en scène

Les interprètes manipulent, en silence, différentes matières naturelles : bois, tissu, papier, fil… Ils invitent à entrer en relation et même sans les mots, une conversation peut s’engager. Curieux de tout et guidés par leurs sensations, les enfants peuvent alors prendre part à cet échange et s’émerveiller de ces petits moments de bonheur pur et simple

À partir de 9 mois

Durée : 30 minutes

Jauge limitée.

Réservation conseillée : Service Culturel: 05.57.52.59.31

+33 5 57 52 59 31

Mairie de Gujan-Mestras

Salle des fêtes 1 Place Charles de Gaulle Gujan-Mestras

