.Tout public. A partir de 10 ans. payant Tarif plein : 18€ Tarif habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€* Tarif réduit : 12€* (demandeurs d’emploi, minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de 26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE) Moins de 12 ans : 9€* *Réduction valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre Ils pensaient passer une soirée mémorable, ils vont être servis ! Parfois, Il y a des amis qu’il vaut mieux ne pas retrouver… Huit amis qui partageaient tout à l’université et lors de leurs vacances se retrouvent alors qu’ils sont devenus adultes. Un soir d’été, le pivot du groupe a réuni ses protégés afin de consoler l’un d’entre eux de sa récente rupture. Tous sont présents et vont tâcher de réconforter la malheureuse en essayant de réinstaurer cette merveilleuse complicité d’autrefois. Mais, très vite, la situation se dégrade : la victime n’est pas vraiment atteinte par le drame qui la touche, une personne inattendue s’est jointe aux retrouvailles et surtout les liens entre les amis se sont fragilisés, chacun ayant évolué sur son propre chemin. Les non-dits trop longtemps refoulés surgissent, les esprits se font plus mordants. Les silences gênés s’imposent entre ces petits heurts entre amis. Parfois, l’amitié est tissée de fils plus ténus qu’on ne le croit… Que la fête commence ! —————————————————————– Auteurs : Tigrane Garabédian, Frédéric Gonzales Mise en scène : Azaiez Yanis Interprètes : Rachi Afsahi, Grégory Dutoit, Yohann Emonot, Lolita Foussat, Tigrane Garabedian, Tom Perret, Marie Rioux, Nina Simon en alternance avec Jane Mazue Lumières : Johan Guion, Sébastien Lux Décor : Djamel Aissaoui Genre : Comédie dramatique Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris Contact : 0142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/petits-silences-g%C3%AAn%C3%A9s/

Cie Coeur sacré Petits silences gênés

