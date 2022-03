Petits secrets et grandes histoires Office de Tourisme de Bordeaux Métropole Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

Petits secrets et grandes histoires Office de Tourisme de Bordeaux Métropole, 26 mars 2022, Bordeaux. Petits secrets et grandes histoires

du samedi 26 mars au samedi 18 juin à Office de Tourisme de Bordeaux Métropole

Nos guides-conférenciers racontent de passionnantes histoires sur des lieux bordelais à côté desquels nous passons souvent sans imaginer qu’ils abritent un secret tragique ou cocasse, sans se douter qu’y flotte encore la mémoire d’un personnage hors du commun… Ils n’ont pas leur pareil pour vous amener sur les traces d’hommes et de femmes au destin singulier ou dans un chemin buissonnier à côté des larges avenues et des rues rectilignes. En parcourant ses vieilles impasses et en ouvrant des portes condamnées, c’est un voyage dans les pans intimes de la mémoire de notre ville que vous offre cette visite.

Dès 12€ / personne

Nos guide-conférenciers ont décidé de vous raconter de passionnantes histoires sur différents lieux bordelais. Office de Tourisme de Bordeaux Métropole 12 crs du XXX-Juillet, 33000 Bordeaux Bordeaux Triangle d’Or Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-26T15:00:00 2022-03-26T16:30:00;2022-04-16T15:00:00 2022-04-16T16:30:00;2022-04-30T15:00:00 2022-04-30T16:30:00;2022-05-21T15:00:00 2022-05-21T16:30:00;2022-05-28T15:00:00 2022-05-28T16:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00;2022-06-18T15:00:00 2022-06-18T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Office de Tourisme de Bordeaux Métropole Adresse 12 crs du XXX-Juillet, 33000 Bordeaux Ville Bordeaux lieuville Office de Tourisme de Bordeaux Métropole Bordeaux Departement Gironde

Office de Tourisme de Bordeaux Métropole Bordeaux Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bordeaux/

Petits secrets et grandes histoires Office de Tourisme de Bordeaux Métropole 2022-03-26 was last modified: by Petits secrets et grandes histoires Office de Tourisme de Bordeaux Métropole Office de Tourisme de Bordeaux Métropole 26 mars 2022 bordeaux Office de Tourisme de Bordeaux Métropole Bordeaux

Bordeaux Gironde