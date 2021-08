SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY Salle polyvalente Saint-Aubin-d'Arquenay Petits secrets du Caprice (sortie contée pour enfants) Salle polyvalente SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY Catégorie d’évènement: Saint-Aubin-d'Arquenay

Petits secrets du Caprice (sortie contée pour enfants) Salle polyvalente, 6 août 2021, SAINT-AUBIN-D'ARQUENAY. Petits secrets du Caprice (sortie contée pour enfants)

Salle polyvalente, le vendredi 6 août à 14:30

Laissez votre imaginaire vous emporter à la rencontre des histoires secrètes du bois du Caprice. Sortie contée agrémentée de jeux et de recherche d’insectes. De 3 à 6 ans avec adulte accompagnant. (3 à 4km/2h) – Niveau 1

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-06T14:30:00 2021-08-06T16:30:00

