Petits secrets de l’Abbaye Caen, 8 février 2023, Caen .

Petits secrets de l’Abbaye

2023-02-08 14:00:00 – 2023-02-08 15:30:00

Parcourez le cloître et les salles de l’abbaye-aux-Hommes accompagnés d’un guide de l’abbaye et d’un livret-jeu. Des énigmes ? Des codes ? Détails et anecdotes vous seront dévoilés comme les témoignages de tous ceux qui ont créé l’histoire de ce site d’exception. Saurez-vous déchiffrer les petits secrets de l’abbaye-aux-Hommes ? L’abbaye fondée par Guillaume le Conquérant vous attend !Réservation obligatoire au 02 31 30 42 81 (jauge limitée) ou par mail abbayeauxhommes@caen.frAttention, le parcours de visite n’est pas totalement adapté pour les PMR.

