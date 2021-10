Laon Laon Aisne, Laon Petits salons du livre de Laon Laon Laon Catégories d’évènement: Aisne

Peu de poétesses sont connues du grand public et la poésie contemporaine reste souvent confidentielle malgré la vigueur créative dont elle fait preuve, en particulier en France. Ce petit salon est l'occasion de relever un défi en faisant parler des voix féminines de la poésie contemporaine ! RV dans les locaux de l'ESCAL de 14h à 16h !

