Petits Princes Bfm La Bastide Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Petits Princes Bfm La Bastide, 12 avril 2022, Limoges. Petits Princes

du mardi 12 avril au mardi 10 mai à Bfm La Bastide

Ce projet s’est déroulé dans le cadre d’une collaboration entre l’association **_Art’Up_** **87** “l’art au service de l’Humain” et **_Acti Family_** (représentée par sa présidente Asma Chouay) et fait suite à l’appel à projet Quartiers Solidaires lancé par le ministère de la Ville durant la crise sanitaire. **Nicole Depagniat** est l’artiste qui a accompagné ce projet d’arts plastiques. Cette exposition restitue les travaux réalisés par des enfants du quartier de la Bastide âgés de 6 à 13 ans. 12 citations extraites du Petit Prince de Saint-Éxupéry ont servi de source d’inspiration à des consignes artistiques. Conditions d’accès : Accès libre Tarif : Gratuit [[https://bfm.limoges.fr/evenement/petits-princes](https://bfm.limoges.fr/evenement/petits-princes)](https://bfm.limoges.fr/evenement/petits-princes) EXPOSITION Bfm La Bastide 45 Rue Georges Braque, 87100 Limoges Limoges La Bastide Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T14:00:00 2022-04-12T18:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T18:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T18:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T18:00:00;2022-04-16T10:00:00 2022-04-16T13:00:00;2022-04-19T14:00:00 2022-04-19T18:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T18:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T18:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T18:00:00;2022-04-23T10:00:00 2022-04-23T13:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T18:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T18:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T18:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T18:00:00;2022-04-30T10:00:00 2022-04-30T13:00:00;2022-05-03T14:00:00 2022-05-03T18:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T18:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T18:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T18:00:00;2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T13:00:00;2022-05-10T14:00:00 2022-05-10T18:00:00

