Petits poissons spectacle jeune public Le Zéphyr Châteaugiron, mercredi 20 mars 2024.

Petits Poissons est un spectacle pour les tout-petits, basé sur le conte polynésien « La guerre des poissons », agrémenté de comptines de la mer. Un univers poétique et singulier où les objets ne sont pas ce qu’ils paraissent le costume du conteur se transforme en bateau et son sac devient la mer ! Il embarque ainsi les petits spectateurs faire un tour sur un océan imaginaire à la rencontre des petits poissons et autres créatures marines. Un moment doux et drôle pour se sentir comme un poisson dans l’eau….

Durée 20 min.

A partir de 18 mois .

Le Zéphyr 15 avenue Pierre Le Treut

Châteaugiron 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-20 15:30:00

fin : 2024-03-20



