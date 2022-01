Petits paysans s’occupent des poneys Plourivo Plourivo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Plourivo

Petits paysans s’occupent des poneys Plourivo, 8 février 2022, Plourivo. Petits paysans s’occupent des poneys Les chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc Plourivo

2022-02-08 10:30:00 – 2022-02-17 12:30:00 Les chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc

Plourivo Côtes d’Armor Plourivo Pour les enfants de 4 à 8 ans , venez vous occuper des animaux de la ferme, puis découvrir la vie des poneys en faisant des jeux ou une balade au rythme des sabots. leschevauxducoat@orange.fr Pour les enfants de 4 à 8 ans , venez vous occuper des animaux de la ferme, puis découvrir la vie des poneys en faisant des jeux ou une balade au rythme des sabots. Les chevaux du Coat 14 Route de Coat Bruc Plourivo

