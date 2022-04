Petits paysans s’occupent des poneys

2022-04-26 – 2022-04-26 Un temps pour découvrir et soigner les animaux (poules, cochons d’inde, chèvres, brebis) puis découverte des activités avec le poney : voltige, jeux avec le poney. +33 2 96 55 39 76 http://www.leschevauxducoat.com/ Un temps pour découvrir et soigner les animaux (poules, cochons d’inde, chèvres, brebis) puis découverte des activités avec le poney : voltige, jeux avec le poney. dernière mise à jour : 2022-04-01 par

