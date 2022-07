Petits Passeurs d’humanité – Festival Passeurs d’humanité 5e éd. programme jeunesse Tende Tende Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Petits Passeurs d’humanité – Festival Passeurs d’humanité 5e éd. programme jeunesse Tende, 12 juillet 2022, Tende. Petits Passeurs d’humanité – Festival Passeurs d’humanité 5e éd. programme jeunesse

Alpes-Maritimes Evénement Partir en Livre, CNL/Ministère de la Culture : lectures spectaculaires, rencontres, ateliers d’écriture et de dessins, performances dessinées, contes, jeux… 20 autrices et auteurs invité.e.s, 6 jours en tête à tête avec la littérature jeunesse. Tende

